Сейчас у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО, считает бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. Евросоюз и Североатлантический альянс, по его словам, считают Украину внутренне нестабильной страной. Это связано с «олигархической системой в государстве, слабостью политической нации и идентичности», по мнению экс-главы МИД.
Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьёзно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, — заявил Климкин в интервью порталу «Сегодня».
Напомним, Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Украина станет членом Альянса, но отказался называть какие-либо возможные даты.
Ранее Климкин заявлял о риске отхода части украинских земель под контроль России, писал NEWS.ru.
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