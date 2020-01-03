Сейчас у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО, считает бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. Евросоюз и Североатлантический альянс, по его словам, считают Украину внутренне нестабильной страной. Это связано с «олигархической системой в государстве, слабостью политической нации и идентичности», по мнению экс-главы МИД.