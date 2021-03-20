Кличко посчитал нецивилизованными методы протестующих в Киеве

https://static.news.ru/photo/63a88362-8a4b-11eb-8bed-96000091f725_660.jpg Виталий Кличко Фото: Vitaliy.Klychko/facebook.com

Нельзя требовать справедливости нецивилизованными методами. Так акции протеста, которые состоялись в Киеве, прокомментировал мэр украинской столицы Витай Кличко.

Митинг в поддержку осуждённого на семь лет лишения свободы бывшего руководителя одесской ячейки запрещённой в РФ организации «Правый сектор» Сергея Стерненко, арестованного за похищение и избиение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, состоялся в субботу, 20 марта. В ходе акции участники жгли фаеры, повредили двери офиса президента Украины Владимира Зеленского, бросали взрывпакеты и облили здание краской. Один из участников в результате был задержан полицией. Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как отметил Кличко, и к Стерненко, и к Зеленскому можно относиться по-разному. Но дело в первую очередь в принципах и уважении к демократическим институтам.

Да, демократия — это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это и ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка. Потому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы, — высказался мэр в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бывший глава государства Пётр Порошенко является главным организатором беспорядков.