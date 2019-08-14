https://static.news.ru/photo/5663ba7e-bed1-11e9-a457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaliy_Klychko/twitter.com

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что свидетельствовал в Национальном антикоррупционном бюро по уголовному делу, которое касается заявления о взятке.

По его словам, расследование проводится по его заявлению.

Касается оно публичного заявления руководителя офиса президента Андрея Богдана о якобы предложении со стороны каких-то лиц взятки в $20 млн. Якобы от моего имени, — написал он в своём Facebook .

Он отметил, что такие заявления необходимо проверить в досудебном порядке, так как в них может быть ложь и клевета.

Ранее, как писал News.ru, правительство отказалось согласовывать увольнениеВиталия Кличко. О желании разделить полномочия мэра столицы и главы администрации в июле заявили в аппарате президента.

Сам Кличко считает инициативу незаконной. Он намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр автоматически руководит и горадминистрацией. Политик также заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на пост мэра на новый срок.