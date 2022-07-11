Кива: Украина официально начала сдавать территорию Польше Экс-депутат Рады Кива заявил о добровольной сдаче территории Украины Польше

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Площадь Независимости, Киев

Киев приступил к официальной сдаче украинской территории властям Польши, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что данный процесс начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский наделил поляков особым статусом посредством законодательства. Кива также оценил указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для всех украинцев: по мнению бывшего депутата Рады, тем самым Путин показал, что он действительно думает об украинцах.

Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше, — написал Кива.

Ранее днем Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что на получение паспорта РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те граждане, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Теперь данный закон распространился на всех граждан Украины.

Сегодня Зеленский также внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса, сообщил президент Польши Анджей Дуда. Решение стало знаковым на фоне отмечания 79-й годовщины так называемой Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков.