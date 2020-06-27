Киска уходит из политики

https://static.news.ru/photo/705dc6ce-b956-11ea-ab90-fa163e074e61_660.jpg Андрей Киска Фото: andrejkiska/instagram.com

Экс-президент Словакии, а сейчас действующий председатель парламентской правой партии «За людей» Андрей Киска решил оставить деятельность на политической арене страны. Его заявление прозвучало в эфире Словацкого радио.

Причиной данного решения стали проблемы со здоровьем.

Состояние здоровья мне более не позволяет оставаться в политике, — рассказал Киска.

Он отметил, что 29 июня ему предстоит уже вторая операция на сердце из-за аритмии. Заболевание причиняет политику сильный дискомфорт уже более пяти лет, и поэтому Киска принял решение не бороться за пост председателя партии на предстоящем в августе отчётно-выборном съезде.

Сейчас у партии «За людей» 12 из 150 кресел в парламенте Словакии и пост министра юстиции в правительстве республики.

Как писал NEWS.ru, 24 июня президент Словакии Зузана Чапутова самоизолировалась после того, как сотрудник её канцелярии пообщался с заболевшим коронавирусом человеком.