Кипр приостановит программу выдачи гражданства за инвестиции

Власти Кипра приостанавливают выдачу гражданства за инвестиции в экономику страны.
Такое решение было принято на чрезвычайном заседании кабмина страны, оно связано со злоупотреблениями данным механизмом,
Выдача гражданств на основании вложенный в экономику Кипра средств будет прекращена с 1 ноября 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что 23 августа Al Jazeera на основании попавших в её распоряжение секретных документов опубликовала расследование, объясняющее, как Кипр стал убежищем для мировой элиты, представляющей угрозу европейской безопасности.
В публикации рассказывается, кто из влиятельных фигур, в том числе российского и украинского происхождения, обзавёлся так называемыми инвестиционными паспортами Кипра — гражданством, предоставляемым за инвестиции в местную экономику на сумму не менее €2 млн. Среди них, отмечает издание, — топ-менеджеры ВТБ, сын Виктора Христенко и пасынок Татьяны Голиковой, министры из правительства Виктора Януковича и другие лица.
NEWS.ru с разрешения автора материала — Джеймса Кляйнфельда — опубликовал полный перевод на русский язык этого расследования.
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