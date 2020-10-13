Кипр приостановит программу выдачи гражданства за инвестиции

https://static.news.ru/photo/d0fd1b9e-0d37-11eb-858e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joko/http://imagebroker.com/Global Look Press

Власти Кипра приостанавливают выдачу гражданства за инвестиции в экономику страны.

Такое решение было принято на чрезвычайном заседании кабмина страны, оно связано со злоупотреблениями данным механизмом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Кириакоса Кушоса.

Выдача гражданств на основании вложенный в экономику Кипра средств будет прекращена с 1 ноября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 23 августа Al Jazeera на основании попавших в её распоряжение секретных документов опубликовала расследование, объясняющее, как Кипр стал убежищем для мировой элиты, представляющей угрозу европейской безопасности.

В публикации рассказывается, кто из влиятельных фигур, в том числе российского и украинского происхождения, обзавёлся так называемыми инвестиционными паспортами Кипра — гражданством, предоставляемым за инвестиции в местную экономику на сумму не менее €2 млн. Среди них, отмечает издание, — топ-менеджеры ВТБ, сын Виктора Христенко и пасынок Татьяны Голиковой, министры из правительства Виктора Януковича и другие лица.

NEWS.ru с разрешения автора материала — Джеймса Кляйнфельда — опубликовал полный перевод на русский язык этого расследования.