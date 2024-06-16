Киевские подростки набросились на темнокожего американца «Страна.ua»: киевские подростки напали на темнокожего сотрудника посольства США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве подростки напали на темнокожего сотрудника посольства США на Украине, сообщает издание «Страна.ua». По данным издания, мотивом действия молодых людей стали «хулиганские побуждения».

13 июня трое подростков набросились на темнокожего мужчину 1997 года рождения. 13-летние хулиганы распылили на сотрудника посольства перцовый баллончик в одном из магазинов украинской столицы. О месте работы пострадавшего стало известно в ходе разбирательства правоохранительными органами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее темнокожего пассажира автобуса избили, назвали обезьяной и вытолкнули из общественного транспорта в Твери. Свидетельница происшествия рассказала, что напавшие на потерпевшего мужчины были под наркотиками или алкоголем. По ее словам, двое парней вели себя развязно, громко кричали и смеялись, а увидев темнокожего пассажира, стали его оскорблять.

В апреле группа подростков избила 35-летнего прохожего на автобусной остановке на улице Милашенкова в Москве. Камеры видеонаблюдения засняли момент избиения. После того как мужчину избили до потери сознания, трое участников расправы сбежали. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.