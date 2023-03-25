Киевская духовная академия закроется при изгнании из лавры Архиепископ Стойчев: Киевская духовная академия может закрыться при изгнании из лавры

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Киевская духовная академия и семинария может перестать существовать в случае изгнания из Киево-Печерской Лавры, заявил ректор Киевской духовной академии архиепископ Белогородский Сильвестр (Стойчев). Его «обращение к украинскому обществу» было опубликовано 25 марта в Telegram-канале УПЦ.

Если Киевская духовная академия потеряет право пользоваться зданиями и сооружениями на территории Киево-Печерской Лавры, это неизбежно приведет к прекращению учебного процесса, поскольку нам некуда переселиться. Одно из ведущих богословских учебных заведений Украины, насчитывающее уже более 400 лет истории, может прекратить свое существование, — сказал Стойчев.

По словам ректора, в академии очно обучаются более 250 студентов и еще более 500 человек — заочно, также в академии работают около ста преподавателей и сотрудников.

10 марта и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комметируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.