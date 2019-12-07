https://static.news.ru/photo/f84d131c-1908-11ea-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Украинские власти надеются, что официальный визит главы государства Владимира Зеленского в США состоится в ближайшее время, рассказал помощник президента Андрей Ермак.

Чиновник добавил, что скандал с расшифровкой телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года — это «внутреннее дело» Соединённых Штатов, пишет немецкая газета Welt.

Реагировать на отдельные высказывания в ходе американских дискуссий мы не видим повода, — пояснил представитель Киева.

Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера.

Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.

Ранее, как писал News.ru, президент США заявил, что глава комитета по разведке Палаты представителей — демократ Адам Шифф — привёл вымышленную версию беседы с главой Украины Владимиром Зеленским. Трамп призвал его покинуть пост.