Украинские власти надеются, что официальный визит главы государства Владимира Зеленского в США состоится в ближайшее время, рассказал помощник президента Андрей Ермак.
Чиновник добавил, что скандал с расшифровкой телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года — это «внутреннее дело» Соединённых Штатов,
Реагировать на отдельные высказывания в ходе американских дискуссий мы не видим повода, — пояснил представитель Киева.
Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера.
Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.
Ранее, как писал News.ru, президент США заявил, что глава комитета по разведке Палаты представителей — демократ Адам Шифф — привёл вымышленную версию беседы с главой Украины Владимиром Зеленским. Трамп призвал его покинуть пост.
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