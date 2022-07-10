Министерство энергетики Украины призвало власти Канады не возвращать турбину Siemens для «Северного потока», которую ранее Оттава задержала после ремонта. Сотрудники ведомства в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) указали, что решение об отправке турбины в Германию противоречит целостности санкций против России.
Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима, — сказали в ведомстве.
Сотрудники министерства признались, что решение Оттавы разочаровало Киев. В Минэнерго считают, что Россия может обеспечить транзит газа и без турбины Siemens. Отмечается, что в распоряжении специалистов «Северного потока» есть резервные трубы, а также другие способы переправки газа на территорию ЕС.
В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину, — подчеркнули в министерстве.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон раскритиковал решение Оттавы вернуть турбину Siemens «Газпрому» для газопровода «Северный поток». По его словам, Канада поддалась давлению и создала плохой прецедент. Власти этой страны уже выпустили официальные документы, которые касаются передачи турбины.