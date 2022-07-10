Киев призвал Оттаву не возвращать турбину для «Северного потока» Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение вернуть турбину для «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода

Министерство энергетики Украины призвало власти Канады не возвращать турбину Siemens для «Северного потока», которую ранее Оттава задержала после ремонта. Сотрудники ведомства в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) указали, что решение об отправке турбины в Германию противоречит целостности санкций против России.

Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима, — сказали в ведомстве.

Сотрудники министерства признались, что решение Оттавы разочаровало Киев. В Минэнерго считают, что Россия может обеспечить транзит газа и без турбины Siemens. Отмечается, что в распоряжении специалистов «Северного потока» есть резервные трубы, а также другие способы переправки газа на территорию ЕС.

В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину, — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон раскритиковал решение Оттавы вернуть турбину Siemens «Газпрому» для газопровода «Северный поток». По его словам, Канада поддалась давлению и создала плохой прецедент. Власти этой страны уже выпустили официальные документы, которые касаются передачи турбины.