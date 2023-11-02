Киев потребовал от Анкары объяснений после визита делегации Ялты в Турцию МИД Украины запросил у Турции объяснений из-за делегации Ялты на форуме

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МИД Украины потребовал от Турции объяснений по поводу участия представителей российской администрации Ялты в прошедшем в республике заседании всемирной организации «Объединенные города и местные власти», заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам дипломата, Киев относится к произошедшему «чрезвычайно серьезно».

Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны, — отметил Николенко.

Представителя внешнеполитического ведомства также возмутил тот факт, что стороны обсуждали возможное соглашение о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул. Николенко выразил надежду, что власти Турции воспримут происходящее как «российскую провокацию».

Ранее сообщалось, что новая международная встреча, посвященная обсуждению ситуации на Украине, может быть организована властями Турции в последней декаде октября. К настоящему моменту точные темы для обсуждения остаются неизвестными. Утверждалось, что она пройдет в Стамбуле без участия российской делегации, а основной темой для обсуждения станет так называемая «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского.