Раскрыты возможные сроки проведения новой встречи по Украине Турция может организовать встречу по Украине в последней декаде октября

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Новая международная встреча, посвященная обсуждению ситуации на Украине, может быть организована властями Турции в последней декаде октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в дипломатических ведомствах Анкары. К настоящему моменту точные темы для обсуждения остаются неизвестными.

Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября, — заявил источник.

О проведении новой встречи по Украине стало известно ранее из сообщения информационного агентства Bloomberg. Утверждалось, что она пройдет в Стамбуле без участия российской делегации. Предполагается, что основной темой для обсуждения станет так называемая формула Зеленского, которую глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал нереализуемой. По мнению Москвы, предложения по мирному соглашению, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским, полностью оторваны от реальности.

Журналисты издания Asia Times ранее заявили, что перед правительством Украины встал непростой выбор между продолжением боевых действий и возвращением за стол переговоров. По мнению экспертов, затягивание конфликта может привести к гражданской войне и свержению действующей власти.