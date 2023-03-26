Киев попросил у Европы новое оружие и санкции для России Подоляк: Украина призывает Европу дать ей больше оружия и ввести новые санкции против РФ

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

После решения президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, Украина ожидает от Европы усиления санкционного давления на Москву и просит о поставке большего количества вооружения для проведения контрнаступления. Об этом в эфире французского телеканала La Chaîne Info заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, от Парижа ожидают «лидирующей роли» в данном вопросе и «совершения исторического выбора».

Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России. <...> Россия атакует нас при помощи беспилотников, баллистических ракет, которые мы не можем перехватить. Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении, — сказал Подоляк.

Он выразил надежду, что в Европе будет создана «авиационная коалиция» — по примеру танковой коалиции, которую координирует ФРГ. Подоляк пояснил, что все поставки вооружений необходимы Киеву для проведения контрнаступления.

Ранее Владимир Путин заявил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Путин указал, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие.