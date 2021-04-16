Киев попросил расширить программу подготовки солдат инструкторами из США

https://static.news.ru/photo/dd7885ee-9ebd-11eb-8820-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA_facebook.com

Власти Украины выступают за расширение программы обучения военных инструкторами из США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Относительно того, хотели бы мы расширения таких программ, конечно, мы просим [CША] и будем также прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне, а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу, – рассказал Шмыгаль во время брифинга с временной поверенной в делах США Кристиной Квин.

По его словам, восьмая ротация американских военных инструкторов произошла во Львовской области 16 апреля.

Ранее украинский посол Андрей Мельник в Берлине призвал страны Запада вернуть стране ядерный статус. По его словам, Киев нуждается в поддержке других государств не только на словах, стране необходимо современное вооружение. Позже дипломат в своём Twitter написал, что Киев требует от Берлина оказать Украине мощную военную поддержку.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Джо Байдена помочь Киеву как можно скорее стать членом НАТО. По его словам, глава Белого дома является хорошим другом Украины, но он должен сделать больше для урегулирования конфликта в Донбассе и сдерживания Москвы.