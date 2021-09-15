Киев отказался обсуждать вопрос Донбасса в Минске

Киев отказался возвращаться к очным переговорам по ситуации в Донбассе в Минске. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Его слова приводит ТАСС.

Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске, — сказал Грызлов.

Как рассказал российский представитель, члены делегации непризнанных Донецкой и Луганской народных республик во время заседания предложили Киеву начать согласование проекта дорожной карты по «всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта». Киев, в свою очередь, «продолжил скрывать» от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию конфликта.

В очном формате переговоры по этому поводу в последний раз проводились в марте 2020 года, а затем в связи с пандемией коронавируса все контакты перешли в онлайн-формат видеоконференции.

Весной 2021 года экс-президент Украины и руководитель украинской делегации в группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил изменить место проведения совместных мероприятий трёхсторонней группы в связи с задержанием администратора белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Представитель Киева выразил предположение, что такого рода встречи должны поводиться на территории независимых государств — в Швейцарии, Финляндии. Кравчук подчеркнул, что в случае если РФ будет продолжать настаивать на проведении встреч в Белоруссии, Украина на это более не пойдёт.

Российский министр иностранных дел в ответ на это отметил, что не Кравчуку решать, как и где будет в дальнейшем работать контактная группа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о родственном объединении украинцев и россиян. Обе народности — это родственники, заявил российский референт.