Песков назвал родственниками россиян и украинцев

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о родственном объединении украинцев и россиян. Обе народности — это родственники, заявил российский референт в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Пусть там растёт количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но всё равно мы все славяне, и мы действительно родственники, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского президента завил, что и у России, и у Белоруссии «хватает врагов», причём таких, которые «не сидят сложа руки». А вот Путин и Лукашенко заинтересованы в том, чтобы нормализовать отношения с ЕС, обнулить экономические санкции и возобновить экономическое сотрудничество.

Но танго можно танцевать только вдвоем, поэтому, сохраняя такое желание, мы всё-таки должны дождаться, когда на это из Брюсселя будет озвучена политическая воля, — подвёл на тот момент итоги Путин.

Ранее сообщалось, что задача объединения России и Белоруссии в одно государство отсутствует. В заключённых между сторонами договорах прописаны лишь планы по расширению сотрудничества Минска и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.