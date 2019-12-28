Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков назвал возвращение заключённых из Донбасса на подконтрольную Украине территорию «победой государства». 

В рамках обмена, который состоялся 29 декабря, на Украину вернулись 76 человек. Киев передал в Донбасс 124 заключённых. 

Ещё 76 украинских граждан наконец дома. Важная победа государства накануне Нового года, — цитирует Разумкова РИА Новости.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными между Донбассом и Украиной реальным результатом саммита в «нормандском формате». Об этом ранее писал NEWS.ru.

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