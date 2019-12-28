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Германия и СССР виновны в начале Второй мировой войны. Эти страны заключили пакт Молотова — Риббентропа, который делил Европу на сферы влияния. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова — Риббентропа не был «пактом о ненападении». Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния, — говорится в заявлении....