Киев назвал площадь заминированной морской акватории МО Украины заявило о минировании 14 тысяч квадратных километров морской акватории

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Морская акватория Украины заминирована на площади в 14 тысяч квадратных километров, заявил первый замминистра обороны страны Александр Павлюк, передает ТАСС. Периодически о взрывах, связанных с контролируемым подрывом выносимых к берегу мин, сообщают в Одессе и области.

14 тысяч квадратных километров — это морские акватории, — сказал замглавы Минобороны Украины.

26 марта взрыв морской мины повредил причал и несколько построек на побережье в Одесской области, сообщали в Горсовете Одессы. СМИ писали, что мина взорвалась во время шторма. Перед этим, в феврале, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал об усилении минной опасности в регионе. Чиновник предупреждал, что из-за шторма есть риск срыва морских мин с якорей, их прибивания к берегу и дрейфования вдоль побережья.

В марте 2022 года в Минобороны РФ заявляли, что украинские власти пытаются переложить на Россию вину за создание минной опасности в Черном море. В ведомстве отмечали, что Киев выдавал устаревшие якорные мины украинских ВМС, обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии, за российские. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что ВСУ повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе в морских акваториях и на сельскохозяйственных угодьях.