Каждый десятый житель Британии переболел коронавирусом

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Порядка 11% жителей Соединённого Королевства, то есть около 7,5 млн человек переболели COVID-19 к декабрю прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании.

Антитела в декабре были обнаружены у 12% жителей Англии по сравнению с 7% в октябре. В Уэльсе этот показатель к декабрю вырос с 4% до 10%, в Северной Ирландии — с 2% до 8%, а в Шотландии — с 7% до 9%, — цитирует ТАСС статистический доклад.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 3,4 млн заболевших COVID-19. Однако эксперты уверены, что в действительности этот показатель может быть в три-пять раз выше, так как статистика не учитывает детей и подростков до 16 лет. Кроме того, со временем уровень антител в крови переболевших существенно снижается, что сказывается на результатах, которые получают исследователи.

Эпидемиологическая обстановка в Великобритании значительно ухудшилась в связи с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который может быть на 70% более заразным. С 4 января в Англии был объявлен жёсткий карантин. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют ограничительные меры, но в целом они соответствуют английским.

Вакцинация в Великобритании началась 8 декабря. Первую дозу вакцины получили уже более 4 млн британцев, что превышает 6% населения. К весне планируют вакцинировать до 30 млн человек — 99% тех, кто входит в группы риска.

Как писал NEWS.ru, вирус-мутант из Великобритании может стать самым распространённым в России уже к весне. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Американский центр CDC (по контролю и профилактике заболеваний) также считает, что скоро британский штамм займёт первое место по скорости распространения. Такой же прогноз Баранова дала и для России. Она подчеркнула, что если раньше определённые контакты с заражёнными COVID-19 можно было считать условно безопасными, то с новым штаммом такая история не пройдёт. Люди будут заражаться. По словам Барановой, хотя в России только один подтверждённый случай заражения мутировавшим штаммом, это не значит, что их не может быть больше.