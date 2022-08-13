«Катастрофа немыслимых масштабов»: в ФРГ рассказали о массовой гибели рыб Власти немецкого Шведта назвали массовую гибель рыб в реке Одра катастрофой немыслимых масштабов

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Мертвая рыба лежит на берегу реки Одра

Массовая гибель рыбы в реке Одра является катастрофой немыслимых масштабов, заявила мэр немецкого города Шведт Аннекатрин Хоппе в беседе с радио RBB. По ее словам, это произошло из-за загрязнения водоема и последствия случившегося отразятся на рыбной промышленности и туризме.

Для нас эта ситуация с отравлением, которая сейчас сложилась в Одре, является экологической катастрофой немыслимых масштабов. Туризм, а также пастбищная и рыбная промышленность серьезно пострадали, — поделилась она.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, на чьей территории также протекает река Одра, огромное количество токсичных отходов могло быть сброшено в реку преднамеренно с целью нанести ущерб экологии. Кроме того, власти Польши объявили награду в размере одного миллиона злотых (~14 млн рублей), которая достанется тому, кто найдет виновных в загрязнении Одры.

Река Одра протекает на территориях трех государств — Германии, Польши и Чехии. В Польше она считается третьей по длине рекой (840 км) и одной из основных в сфере рыбного промысла.

Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в озере Клубничное Алтайского края. Начальник отдела водных биологических ресурсов Минприроды и экологии Алтайского края Сергей Дегтярь заявил, что причиной произошедшего стало обмеление. По его словам, рыбохозяйственная деятельность там не велась. Он также уточнил, что водоем отсутствует в реестре водных объектов.