Visa ограничила операции по картам трех белорусских банков в Европе

Три белорусских банка сообщили о запрете на использование карт Visa на территории Европейской экономической зоны. Ограничения затронули расчеты, снятие наличных и переводы для держателей таких карт, передает ТАСС.

Мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано — это связано с санкциями, — сообщили в белорусском Альфа-банке.

Операции по картам Visa Белгазпромбанка стали недоступны на территории стран ЕС с 19 марта. Внутри Белоруссии и за пределами ЕС работоспособность карт сохраняется. Аналогичные уведомления распространил Белагропромбанк.

Ранее директор консорциума European Payments Initiative Мартина Ваймерт заявила, что ЕС следует сократить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard. По ее словам, речь идет о создании трансграничных альтернатив в экстренном порядке. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети всех карточных транзакций в еврозоне.