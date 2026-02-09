Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:17

Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки

The Mirror: Карл III использовал службу безопасности для ловли лосося

Король Великобритании Карл III Король Великобритании Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Король Великобритании Карл III задействовал службу безопасности, включая «снайперов военного уровня», чтобы получить преимущество во время рыбалки, сообщает газета The Mirror. В рамках меры безопасности вокруг короля был установлен двухмильный периметр с вооруженной охраной.

Карл III известен как опытный нахлыстовый рыболов. Ранее ему удалось поймать «трудного» лосося на реке Спей в Шотландии, что один из рыболовов охарактеризовал как значительное достижение. Однако даже опытные рыбаки сталкиваются с непростыми условиями, и в один из таких моментов король прибег к помощи охраны.

Инцидент произошел в окрестностях исторического лоджа Delphi Lodge в графстве Голуэй, Ирландия, известного «отличными заходами атлантического лосося». В момент рыбалки вокруг короля был создан двухмильный периметр безопасности, включавший вооруженных сотрудников службы охраны.

По данным источников, король использовал особую форму рыбалки, получая информацию о местонахождении рыбы через наушники. Сотрудники службы безопасности располагались на деревьях вокруг заводей и вели наблюдение за рыбой с помощью снайперских винтовок военного образца с поляризационными линзами.

Охранники передавали королю информацию о местоположении рыбы, подсказывая момент для заброса снасти. Использование такой системы облегчало процесс рыбалки, так как знание расположения рыбы считается ключевым элементом нахлыстовой ловли, называемой рыбаками «чтением реки».

Ранее стало известно, что отношения между британским монархом Карлом III и принцем Уэльским Уильямом резко обострились. По информации инсайдеров, теперь обе стороны испытывают «настоящий гнев» по отношению друг к другу.

Карл III
Великобритания
рыбалка
лосось
