Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки

Король Великобритании Карл III задействовал службу безопасности, включая «снайперов военного уровня», чтобы получить преимущество во время рыбалки, сообщает газета The Mirror. В рамках меры безопасности вокруг короля был установлен двухмильный периметр с вооруженной охраной.

Карл III известен как опытный нахлыстовый рыболов. Ранее ему удалось поймать «трудного» лосося на реке Спей в Шотландии, что один из рыболовов охарактеризовал как значительное достижение. Однако даже опытные рыбаки сталкиваются с непростыми условиями, и в один из таких моментов король прибег к помощи охраны.

Инцидент произошел в окрестностях исторического лоджа Delphi Lodge в графстве Голуэй, Ирландия, известного «отличными заходами атлантического лосося». В момент рыбалки вокруг короля был создан двухмильный периметр безопасности, включавший вооруженных сотрудников службы охраны.

По данным источников, король использовал особую форму рыбалки, получая информацию о местонахождении рыбы через наушники. Сотрудники службы безопасности располагались на деревьях вокруг заводей и вели наблюдение за рыбой с помощью снайперских винтовок военного образца с поляризационными линзами.

Охранники передавали королю информацию о местоположении рыбы, подсказывая момент для заброса снасти. Использование такой системы облегчало процесс рыбалки, так как знание расположения рыбы считается ключевым элементом нахлыстовой ловли, называемой рыбаками «чтением реки».

