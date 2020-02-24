https://static.news.ru/photo/a55ab248-5712-11ea-8839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной плохого самочувствия китайского туриста, из-за чего в полицейском участке 13-го округа французской столицы был введён карантин, стал не коронавирус.

Речь о коронавирусе не идёт. Сомнения развеяны, — сообщил порталу France Info источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Парижа заблокировали участок в 13-м округе французской столицы. Причиной стало плохое самочувствие китайского туриста, который приходил написать заявление о краже. На место ЧП были вызваны врачи, которые должны были определить, заражён ли гражданин КНР коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.