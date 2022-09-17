«Каннибализация войск»: в ФРГ призвали не отправлять оружие на Украину Глава Союза военнослужащих бундесвера призвал власти ФРГ не отправлять боеприпасы на Украину

Фото: Bundeswehr/flickr.com

Армия ФРГ ослабевает в результате поставок оружия на Украину из резерва Вооруженных сил Германии, заявил в беседе с RND глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер. По его словам, на положение немецких ВС негативно влияет каждая поставка вооружений, войска таким образом «каннибализируются».

С нашей точки зрения как профессиональной ассоциации, больше невозможно сдать оружие и боеприпасы бундесвера. Каждая отдельная поставка ведет к ослаблению бундесвера. Многие в бундесвере опасаются, что эта политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия не только для иногда ненадежной материальной оперативной готовности, но и для наших обязательств перед НАТО или предоставление армейской дивизии к 2025 году, — рассказал Вюстнер.

Он отметил, что украинские военные хотят получить тяжелое вооружение и власти Германии это прекрасно понимают. В качестве альтернативы он предложил отправлять бронетранспортеры, находящиеся на промышленных складах.

4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять Киеву оружие без координации cо своими союзниками. Он добавил, что Германия наряду с Великобританией и США предоставляют Киеву реактивные системы залпового огня. ФРГ также сотрудничает с Нидерландами в области поставок гаубиц.

Согласно докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин поставил Киеву оружие и военное оборудование на сумму в €686 млн.

В августе Шольц сказал о том, что Германия передает Киеву достаточно много оружия. Политик также указал на эффективность поставляемого вооружения.