Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в интервью France Inter объявил о намерении выйти из НАТО и пообещал перестать делать из России врага в случае, если он победит на президентских выборах. Он подчеркнул, что это привнесёт огромный вклад в процесс деэскалации конфликтов в Европе, добавив, что понимает недовольство России касаемо расширения Североатлантического альянса.

Россия — партнёр. Я не согласен с тем, что из неё делают врага. Я не одобряю то, что мы не сдержали слово во время распада Советского Союза по поводу неприсутствия НАТО около границ России, — заявил глава левых.

По его словам, коллапс СССР — единственный большой случай в истории, когда империя распалась, не определив с международным сообществом чёткие условия, в том числе и безопасности. Помимо этого, он оправдал тот факт, что Россия рассматривает вступление близких соседей в НАТО как угрозу.

В частности, в случае с Украиной, которая стала независимым государством, наша задача предотвратить её вхождение в НАТО, потому что в противном случае справедливо ожидать, что Россия расценит это как угрозу, тем более когда там собираются развернуть вооружения, — выразил негодование Меланшон.

Касаемо безопасности самой Франции политик повторил, что самое важное для него — деэскалация. По его мнению, её можно добиться, усилив независимость Франции и прекратив участие в Североатлантическом альянсе.

Если мы выйдем из НАТО, нас не заманят в военные авантюры американцев, которые занимают боевые позиции не только против России, но также Китая, какими бы ни были причины нашей неприязни.

Меланшон акцентировал внимание на том, что никто не хочет повторения холодной войны, а кризис необходимо предотвратить, а не разбираться с его последствиями.

Призывы за усиление французской независимости поступают и из правого крыла страны. Так, вчера правые лидеры Марин Ле Пен, Эрик Земмур и правоцентристка Валери Пекресс добились снятия флага Европы с Триумфальной арки в Париже, вывешенного там по случаю начала председательства страны в Совете ЕС.