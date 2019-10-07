https://static.news.ru/photo/726b832e-e90a-11e9-9755-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции в отношении России необходимо сохранить до тех пор, пока она не изменит своё поведение, заявил кандидат на пост нового главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его мнению, российская сторона является хорошим примером того, что для понимания мира и выработки единой позиции нужна способность понимать различные точки зрения.

Нужно поддерживать санкции против РФ, пока не произойдут изменения в её поведении. Для этого нужно много единства, достаточно, чтобы одно государство проголосовало против продления санкций, чтобы они устарели, — подчеркнул он.

Боррель добавил, что это именно тот случай, когда необходимо проявить единогласие, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Великобритания приняла решение внести поправки в «Закон об экспорте», предполагающий санкции в отношении России из-за Крыма.