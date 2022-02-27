Канцлер Германии назвал события на Украине «войной Путина»
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:38, 27 февраля 2022
Олаф ШольцФото: M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время экстренного выступления в Бундестаге назвал события на Украине «войной Путина». По его мнению, президент РФ хочет воссоздать Российскую империю и управлять Европой так, как считает нужным. При этом Германия не намерена отказываться от диалога с Россией, пишет РИА Новости.
Канцлер также считает, что начало военных действий в Украине является «поворотным моментом» в истории Европы. Кроме того он подчеркнул, что русский народ не хочет войны, и поэтому «эта война останется войной Путина». В своём выступлении Шольц вспомнил и про послевоенное примирение Германии и России.
Путин, а не российский народ решился на войну. Поэтому нужно чётко сказать: эта война - война Путина. Это разделение для меня важно, потому что примирение между Германией и Россией после Второй мировой войны есть и остается важной главой в нашей истории, — сказал он.
По словам Олафа Шольца, недопустимо, чтобы этот конфликт привёл «к разрыву старых связей и новому отторжению».
24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России. Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.