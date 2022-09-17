Канцлер ФРГ призвал не допустить эскалации между Россией и НАТО

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Олаф Шольц

Германия продолжит поддерживать Украину, но решения о поставках тяжелого вооружения должны приниматься всеми партнерами НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что важно не допустить эскалации между Альянсом и Россией, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Федеральное правительство поддерживало Украину и будет продолжать это делать. При этом целью является не допустить эскалации между Россией и НАТО, — сказал Шольц.

Канцлер отказался комментировать планы Киева по возвращению утраченных территорий. Он заявил, что поддержка Украины в борьбе за целостность и суверенитет не означает определения ее целей.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал загадкой нежелание властей ФРГ передавать ВСУ танки. Он заявил, что решение о таких поставках Берлину следует принять незамедлительно.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предположил, что отказ Германии снабжать ВСУ танками связан с определенными психологическими барьерами «из-за нацистского прошлого».