Канцлер Австрии сделал заявление о новых санкциях Запада против России Карл Нехаммер: введение новых санкций против России сейчас нецелесообразно

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что введение новых санкций против России на данный момент нецелесообразно, его слова приводят РИА Новости. Нехаммер отметил, что ранее принятые меры пока не проявили себя в полную силу.

Мы приняли много санкций. Сейчас мы должны увидеть эффект от этих санкций, и пока они не будут столь действенными, как мы того ожидали, я думаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях, — заявил Нехаммер.

Канцлер отметил, что в австрийском обществе появились признаки усталости от санкций, поскольку люди разочарованы, что они "не привели к тому эффекту, на который [они] рассчитывали". Нехаммер призвал "проявить терпение", поскольку принятые меры оказывают серьезное влияние на российскую экономику.

Также Нехаммер заявил, что Вена выступает против эмбарго на газ из России, поскольку оно скажется на самой Австрии. По мнению политика, при принятии санкций, страны должны думать о последствиях для себя.

Ранее Карл Нехаммер заявил, что введение эмбарго на российский газ невозможно, поскольку Австрия напрямую от него зависит. Также Нехаммер отметил, что санкции в отношении России действуют не так быстро, как того хотели бы в Евросоюзе, поэтому принятие очередного ограничения в виде эмбарго на российское топливо - невозможно.