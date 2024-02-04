«Как никогда раньше»: заявление Китая об СВО шокировало Европу Figaro: российско—китайская дружба стала гораздо крепче

Фото: МО РФ

Заявление министра обороны КНР Дун Цзюня о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета Figaro. Журналисты отметили, что Китай впервые публично признал, что принял сторону России, так что союз между странами крепок как никогда.

Это все более явное подтверждение и без того сильной тенденции (к укреплению российско-китайских отношений. — NEWS.ru.) <...> Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким, — заключили в издании.

Ранее стало известно, что Китай впервые публично поддержал Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление Дун Цзюнь сделал во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу, подчеркнув, что Пекин останется на стороне Москвы «даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает».

Кроме того, Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний «спонсорами войны». Посол КНР в Киеве передал это сообщение на встрече с высокопоставленными украинскими официальными лицами.

В свою очередь военный эксперт Цзинь Чжень высказал мнение, что Россия однозначно одержит победу на Украине, поскольку ВСУ становится все сложнее противостоять наступлению ВС РФ. Он также указал на снижение помощи со стороны Запада и большие потери военной техники на поле боя.