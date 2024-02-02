В Китае назвали однозначного победителя в конфликте на Украине Sohu: решающую битву в конфликте на Украине выиграет Путин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия однозначно одержит победу на Украине, поскольку ВСУ становится все сложнее противостоять наступлению ВС РФ, написал в материале на портале Sohu китайский военный эксперт Цзинь Чжень. Он также указал на снижение помощи Киеву со стороны Запада и большие потери военной техники на поле боя.

ВСУ все больше утрачивают возможности остановить целенаправленное и настойчивое российское наступление, — говорится в статье.

Эксперт подчеркнул, что Киев получает от Запада гораздо меньше вооружения, чем теряет в ходе конфликта. По данным Цзинь Чженя, на один новый западный танк приходится десять уничтоженных. При этом отправляемая на Украину техника часто является устаревшей или неисправной. Таким образом, по мнению эксперта, «последнюю решающую битву выиграет Путин».

Ранее профессор Витольд Модзелевский в колонке для издания Myśl Polska написал, что в 2024 году Запад начнет отказываться от привычного нарратива о конфликте с Россией, поскольку станет очевидным: ее невозможно победить. Автор предсказал, что ближайшие месяцы будут отмечены интенсивным поиском официального объяснения неудач в текущей восточной политике, так как исходная цель «победить РФ» станет недостижимой.

В свою очередь бывший генсек НАТО и член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон заявлял, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран станут теми странами, которые будут определять мировой порядок, если Запад позволит Украине потерпеть поражение в конфликте. По его словам, как минимум жителям Великобритании будет крайне некомфортно жить в таких условиях.