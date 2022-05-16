«Как к прислуге»: пленный боец ВСУ об отношении иностранных инструкторов Пленный боец ВСУ: инструкторы из США и Польши относились к нам как к прислуге

РИА Новости/Максим Блинов /

Военнопленный ВСУ Александр Шаруденко, сдавшийся войскам ЛНР с позиций на заводе «Заря» в Рубежном, рассказал об отношении к нему и его сослуживцам польских и американских командиров, которые руководили обороной города и самого предприятия. По его словам, оно было «не очень хорошим»: наёмники обделяли солдат пропитанием и требовали обращаться к ним на «пан».

Польские командиры к нам относились не очень хорошо: сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушёнки, полбулки хлеба на пять человек, — сказал Шаруденко.

Помимо этого, он посетовал, что бойцам приходилось ходить по дворам и жилым домам в поисках пропитания, а иностранцы заставляли мыть за ними вещи.

Ранее пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков рассказал, что в морской пехоте Украины служили два британских наёмника, которых он охарактеризовал как «искателей приключений». Он отметил, что бойцы ВСУ не понимали мотивов иностранцев.