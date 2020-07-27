После прихода президента Дональда Трампа к власти в США, страна, по версии социологов, потеряла звание мирового лидера — этот почётный титул перешёл к Германии. Причина кроется не только в личности нового американского лидера, но и в стиле управления канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая за 15 лет у власти обрела статус одного из самых влиятельных политиков современности.

Американский институт общественного мнения Gallup обнародовал результаты рейтинга глобальных лидеров за 2019 год, основанного на опросах, проведённых в 135 странах мира. Ежегодно эксперты центра отслеживают то, как люди воспринимают положение четырёх стран: США, Германии, Китая и России, и то, кого из них считают мировым лидером. За все годы существования рейтинга по-настоящему за первое место боролись лишь две столицы — Вашингтон и Берлин. Последние несколько лет победителем неизменно становится последний.

Берлин Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Так рейтинг одобрения Германии в 2019 году составил 44% — преодолеть эту планку стране удалось лишь в 2011 году с показателем в 49%. США же находятся практически на одном месте с Китаем и Россией с показателями 33%, 32% и 30%. При этом до прихода к власти американского президента Дональда Трампа в 2017 году США в течение восьми лет не опускались ниже уровня мирового одобрения в 41%. Падение по сравнению с 2016 годом было драматическим: страна потеряла сразу 18 пунктов в рейтинге.

Управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис считает , что победа Германии в рейтинге мировых лидеров связана прежде всего с личностью канцлера страны Ангелы Меркель. По его словам, она — самый предсказуемый глава государства даже в неспокойные времена не только в Европе, но и в мире.

За 15 лет своего правления Меркель удалось не только закрепить за Германией звание лидера Европы, оставив позади Францию и Великобританию, но и претворить в жизнь ряд непопулярных решений на уровне ЕС, чтобы справиться с финансовым кризисом в Греции в 2015 году и наплывом беженцев годом позднее. Её стиль управления страной и поведения на внешнеполитической арене немецкие политологи характеризуют как «достижение максимального влияния при минимуме внешнего доминирования». Именно за счёт этого и стремления канцлера к взаимодействию с другими странами и поиску компромиссов вместо конфронтации Меркель удалось избежать славы авторитарного главы государства, несмотря на четыре срока на высшем посту.

Ангела Меркель Salerno/Euc/Global Look Press

Даже объявление канцлера ФРГ о том, что она не намерена баллотироваться на пятый срок и продолжать «стоять у руля» после 2021 года, не привело к падению рейтинга страны как мирового лидера. Не повлияли на это и внутриполитические проблемы Германии и приписываемый Меркель имидж «хромой утки». Успех страны в борьбе с коронавирусом, который во многом считают личной заслугой канцлера, а также компромиссное решение по финансовой помощи внутри ЕС, напротив, могут способствовать росту уровня мирового одобрения ФРГ. В таком случае отрыв от других стран-участниц рейтинга Gallup в 2020 году станет ещё более заметен.

США, напротив, могут упасть ниже второй строчки. По мнению Юниса, такой пессимистичный прогноз связан прежде всего с неудачными попытками руководства страны побороть эпидемию коронавируса. Это, считает управляющий редактор Gallup, во многом подрывает авторитет США на мировой арене.

Среди других факторов, способных негативно повлиять на рейтинг страны, выделяются текущее обострение с Китаем и ухудшение отношений с Евросоюзом, грядущий экономический кризис в стране из-за пандемии и неутихающие протесты под девизом «Black lives matter».