После прихода президента Дональда Трампа к власти в США, страна, по версии социологов, потеряла звание мирового лидера — этот почётный титул перешёл к Германии. Причина кроется не только в личности нового американского лидера, но и в стиле управления канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая за 15 лет у власти обрела статус одного из самых влиятельных политиков современности.
Американский институт общественного мнения Gallup
Так рейтинг одобрения Германии в 2019 году составил 44% — преодолеть эту планку стране удалось лишь в 2011 году с показателем в 49%. США же находятся практически на одном месте с Китаем и Россией с показателями 33%, 32% и 30%. При этом до прихода к власти американского президента Дональда Трампа в 2017 году США в течение восьми лет не опускались ниже уровня мирового одобрения в 41%. Падение по сравнению с 2016 годом было драматическим: страна потеряла сразу 18 пунктов в рейтинге.
Управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис
За 15 лет своего правления Меркель удалось не только закрепить за Германией звание лидера Европы, оставив позади Францию и Великобританию, но и претворить в жизнь ряд непопулярных решений на уровне ЕС, чтобы справиться с финансовым кризисом в Греции в 2015 году и наплывом беженцев годом позднее. Её стиль управления страной и поведения на внешнеполитической арене немецкие политологи
Даже объявление канцлера ФРГ о том, что она не намерена баллотироваться на пятый срок и продолжать «стоять у руля» после 2021 года, не привело к падению рейтинга страны как мирового лидера. Не повлияли на это и внутриполитические проблемы Германии и приписываемый Меркель имидж «хромой утки». Успех страны в борьбе с коронавирусом, который во многом
США, напротив, могут упасть ниже второй строчки. По мнению Юниса, такой пессимистичный прогноз связан прежде всего с неудачными попытками руководства страны побороть эпидемию коронавируса. Это, считает управляющий редактор Gallup, во многом подрывает авторитет США на мировой арене.
Среди других факторов, способных негативно повлиять на рейтинг страны, выделяются текущее обострение с Китаем и ухудшение отношений с Евросоюзом, грядущий экономический кризис в стране из-за пандемии и неутихающие протесты под девизом «Black lives matter».
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