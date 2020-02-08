В Польше будет продолжена реформа судебной системы, несмотря на недовольство Брюсселя. С таким заявлением выступил лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.
Мы не прогнёмся под давлением внутренних или внешних сил, — заявил политик в своём послании, адресованном участникам проходящего в субботу съезда партии «Солидарная Польша».
По его словам, в основополагающих европейских документах говорится, что тема уклада судебной системы относится к компетенции стран-членов. Поэтому Варшава продолжит реформы. Он считает, что граждане в этом нуждаются,
Как писал NEWS.ru, власти Польши запланировали провести очередные президентские выборы 10 мая 2020 года. Избирательная кампания будет запущена в день публикации этого решения в «Официальном вестнике».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен