https://static.news.ru/photo/07a8fab2-480f-11ea-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Польши запланировали провести очередные президентские выборы 10 мая 2020 года. Избирательная компания будет запущена в день публикации этого решения в «Официальном вестнике».

Я назначаю выборы президента Польши на воскресенье 10 мая, — цитирует ТАСС спикера Сейма республики Эльжбету Витек.

Если по итогам голосования ни один кандидат не соберёт более 50% голосов, то через две недели состоится второй тур выборов. В него выйдут только два претендента, которые набрали большинство голосов в первом туре.

Как ранее писал NEWS.ru, жители Польши назвали лучшего президента в истории страны. Им оказался Александр Квасьневский.