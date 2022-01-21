Кабмин ФРГ объяснил новость об отказе Шольца принять приглашение Байдена

Сообщение о том, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не принял предложение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон в начале января не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве ФРГ. Ранее информацию об отказе канцлера опубликовало издание Spiegel.

Сообщения, согласно которым федеральный канцлер Шольц отклонил приглашение президента Байдена посетить Вашингтон с первым визитом, подготовленным в короткие сроки, не соответствуют действительности, — говорится в сообщении кабмина.

По данным Spiegel, Шольц якобы не принял предложение Байдена о визите в Вашингтон в январе. Предполагалось, что стороны могли обсудить ситуацию вокруг Украины. Причиной отказа Шольц назвал плотный график и необходимость организации поездки в короткие сроки, пишет издание. В этой связи Берлин и Вашингтон работают над проведением встречи в феврале.

Ранее Олаф Шольц анонсировал переговоры представителей «нормандской четвёрки». Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.