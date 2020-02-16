https://static.news.ru/photo/8d01cf76-50bc-11ea-bec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Morrison/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шторм Dennis, который обрушился на северо-запад Франции в ночь на воскресенье, оборвал линии передач.

Оператор энергосетей Enedis отмечает, что в настоящее время без света находятся около 7 тысяч домохозяйств. Наибольшие повреждения зафиксированы в департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Морбиан в Бретани.

По данным синоптиков, порывы ветра в ряде департаментов достигали 28 м/с. В Финистере и Морбиане по-прежнему сохраняется предпоследний уровень погодной опасности, передаёт ТАСС.

Ранее шторм накрыл Великобританию. Стихийное бедствие привело к закрытию мостов, дорог и отмене авиарейсов. Несколько районов объявили о наводнениях. Королева Великобритании осталась дома и не поехала на воскресную службу в церковь из-за непогоды.