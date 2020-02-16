Шторм Dennis, который обрушился на северо-запад Франции в ночь на воскресенье, оборвал линии передач.
Оператор энергосетей Enedis отмечает, что в настоящее время без света находятся около 7 тысяч домохозяйств. Наибольшие повреждения зафиксированы в департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Морбиан в Бретани.
По данным синоптиков, порывы ветра в ряде департаментов достигали 28 м/с. В Финистере и Морбиане по-прежнему сохраняется предпоследний уровень погодной опасности,
Ранее шторм накрыл Великобританию. Стихийное бедствие привело к закрытию мостов, дорог и отмене авиарейсов. Несколько районов объявили о наводнениях. Королева Великобритании осталась дома и не поехала на воскресную службу в церковь из-за непогоды.
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