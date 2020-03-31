https://static.news.ru/photo/4d04fbca-736a-11ea-b522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заведующий отделением по лечению больных коронавирусом римской больницы Nuova Сlinica Annunziatella Массимилиано Бруньоло рассказал, что у врачей, лечащих пациентов с COVID-19, велик риск самим заразиться, несмотря на полную экипировку.

Могут возникнуть чрезвычайные ситуации, например во время интубации трахеи. Происходит это обычно при оказании помощи пациентам, находящимся в критическом положении, — рассказал РИА Новости Бруньоло.

Он признался, что врачи сознают этот риск и боятся, как любые нормальные люди, но несмотря на это выполняют свою работу.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним данным, заражённых там 101 тыс. человек, более 14 тыс. больных выздоровели, 11,5 тыс. человек умерли.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико полагает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако количество больных может ещё увеличиваться. Эпидемиолог считает, что число заболевших коронавирусом начнёт снижаться в ближайшее время благодаря принимаемым мерам. Кроме того, по его словам, коронавирус относится к числу ОРВИ, активность которых резко падает в апреле-мае.

По данным на 31 марта, в России выявлено 2337 заболевших коронавирусом, более 100 человек выписаны из больниц, 17 человек умерли.