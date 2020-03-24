https://static.news.ru/photo/2f766108-6da6-11ea-8f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители Италии выразили благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. На опубликованном в Сети видео итальянец снял флаг Евросоюза и установил на его месте российский триколор.

Фредерико Кане решил убрать флаг ЕС, который не стал помогать стране в борьбе с эпидемией. При этом он поблагодарил РФ и президента Владимира Путина за поддержку в непростой ситуации.

Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России, — написал он в своём посте.

Ролик набрал свыше 30 тысячи репостов, многие из которых сделали другие жители Италии, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что 24 марта на авиабазе в Италии приземлились сразу четыре самолёта Ил-76 с военными специалистами и оборудованием из России. Всего в страну уже прибыло 14 бортов ВКС РФ для борьбы с коронавирусом. Они доставили оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

По последним данным, число заразившихся в мире составило более 381 тысячи, 16,5 тысячи умерли. В России зарегистрировано 438 случаев заболевания.