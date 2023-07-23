Италия вызвалась помочь Украине в восстановлении разрушенного собора Власти Италии пообещали восстановить разрушенный Спасо-Преображенский собор в Одессе

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина: Вид на поврежденный Спасо-Преображенский собор (Преображенский собор) на Соборной площади

Италия предложила Украине помощь в восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе и других поврежденных объектов архитектурного наследия на Украине, говорится на сайте итальянского правительства. Киевские власти обвиняют Россию в уничтожении собора, Минобороны РФ в свою очередь отвергло обвинения Украины в ударах, подчеркнув, что все объекты, назначенные для поражения ночью 23 июля, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.

Италия с ее уникальными в мире навыками реставрации готова взять на себя обязательства по реконструкции Одесского собора и других сокровищ художественного наследия Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 23 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где против России готовились террористические акты с применением надводных беспилотников, а также местам их изготовления в районе Одессы.

Причиной разрушения святыни ведомство назвало безграмотные действия украинских операторов комплексов ПВО, которые размещены вблизи жилых кварталов.

Позднее в Сети появились видеокадры пострадавшего Спасо-Преображенского кафедрального собора. На кадрах показаны разбитые стены, горящие помещения храма, уничтоженный алтарь, поврежденная лепнина, вылетевшие окна.