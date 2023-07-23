ВС РФ нанесли удар по Одессе высокоточным оружием

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по Одессе ночью 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, было использовано высокоточное оружие большой дальности.

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Минобороны добавило, что украинские войска планировали применить безэкипажные катера. Удар также был нанесен по местам изготовления беспилотников.

По данным ведомства, на соответствующих пунктах находились иностранные наемники. Все цели были ликвидированы.

Ранее Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о серии взрывов в Одессе. По данным канала, в городе сработала система противовоздушной обороны. Украинские войска подтвердили пуск сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области.

По мнению замглавы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского, прогремевшие в Одессе взрывы не являются местью за унижение и обман. Он назвал произошедшее логическим шагом и выразил уверенность, что Москва не могла поступить иначе в сложившейся ситуации.