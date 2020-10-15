Италия не хочет изолировать Россию из-за инцидента с Навальным

https://static.news.ru/photo/7ade2a38-0ec6-11eb-843e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии будут придерживаться общей санкционной линии из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. При этом итальянское руководство выступает против изоляции России.

Италия проголосовала за санкции. Этот инструмент будет использован против отдельных лиц, но Рим не ставит целью «бить по российскому народу», рассказал журналистам газеты La Reppublica глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Министр сообщил, что в беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым высказал надежду на расследование обстоятельств покушения на жизнь оппозиционера.

В то же время в нашей стране 32% ВВП зависит от экспорта. Италия не хочет изолировать Россию, — заявил Ди Майо журналистам.

Политик напомнил, что Россия является членом ОЗХО, поэтому может иметь всю информацию об инциденте и на основе этого «необходимо провести внутреннее расследование».

NEWS.ru писал, что к санкциям ЕС из-за ситуации с Навальным планирует присоединиться Норвегия. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сёрейде.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в ОЗХО.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.