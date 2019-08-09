Вице-премьер Италии и лидер правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини спровоцировал политический кризис в стране. Такой шаг может быть связан с амбициями политика занять кресло премьер-министра. Помешать в этом могут данные о финансировании его партии Россией и многочисленные поездки советников Сальвини в Москву. Тем не менее, эксперты высоко оценивают его шансы возглавить страну.

Политический кризис в Италии начал разворачиваться 8 августа, когда вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил главе кабина Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия заявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру.

«Лига» представляет Сенату резолюцию о недоверии Конте, — говорится в распространённом 9 августа заявлении партии.

Официальной версией конфликта стало голосование в сенате по вопросу строительства скоростной железной дороги, которая должна соединить итальянские города Турин и Лион. «Движение пяти звёзд», с которым «Лига» входит в правящую коалицию, подготовила отрицательную резолюцию, но коллеги решили поддержать оппозицию и выступили за реализацию инфраструктурного проекта.

Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Вице-премьер и лидер движения «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо публично обвинил Сальвини в том, что «он поставил результаты опросов выше интересов страны». На данный момент популярность «Лиги» в Италии выросла до 39%, в то время как «Движение пяти звёзд» наоборот потеряло свои позиции — текущий уровень поддержки населением колеблется в районе 15%. Как отметила в беседе с News.ru заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова, последние действия Сальвини объясняются усилением позиций его партии внутри страны.

Сальвини оказался очень умелым тактиком. Он пришёл вместе с Сильвио Берлускони и именно благодаря ему «Лига» прошла в парламент. Потом Сальвини также быстро ушёл от Берлускони и организовал союз с Ди Майо. Сейчас, когда Сальвини окреп, он посчитал, что может обойтись без него. Надежда Арбатова заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Примечательно, что лидер правопопулистской партии в июле 2019 года был обвинён в связях с Россией. СМИ писали о том, что советники Сальвини посещали Москву для обсуждения получения финансовой поддержки. В последнем расследовании BuzzFeed и Bellingcat говорится о том, что в период с 2017 по 2019 год приближённые лидера партии Джанлука Савоини и Клаудио Д'Амико посещали Россию десятки раз (только в 2018 году Савоини 14 раз посещал страну). При этом летал он не только в Москву, но и в Чечню. Авторы расследования полагают: политик получал деньги из российских источников на нужды партии, что и стало причиной столь частых поездок. Также в прессу попала аудиозапись разговора от 18 октября 2018 года, на которой трое итальянцев, включая Савоини, и трое русских обсуждали в Москве финансирование «Лиги».

Думаю, информация о том, что партия Сальвини финансировалась Россией, серьёзно не повлияет на его перспективы стать премьером. Все уже привыкли к тому, что есть «российский след», отношения Сальвини с Путиным в принципе хорошие. Если противники лидера «Лиги» не сумеют воспользоваться этим козырем, то российский фактор никак не отразится на шансах политика стать премьером, — сказала Арбатова.

У лидера «Лиги» довольно высокие шансы стать премьер-министром, если Ди Майо не удастся организовать свою кампанию, подчеркнула эксперт.