Вице-премьер Италии и лидер правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини спровоцировал политический кризис в стране. Такой шаг может быть связан с амбициями политика занять кресло премьер-министра. Помешать в этом могут данные о финансировании его партии Россией и многочисленные поездки советников Сальвини в Москву. Тем не менее, эксперты высоко оценивают его шансы возглавить страну.
Политический кризис в Италии начал разворачиваться 8 августа, когда вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил главе кабина Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия заявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру.
«Лига» представляет Сенату резолюцию о недоверии Конте, — говорится в распространённом 9 августа заявлении партии.
Официальной версией конфликта стало голосование в сенате по вопросу строительства скоростной железной дороги, которая должна соединить итальянские города Турин и Лион. «Движение пяти звёзд», с которым «Лига» входит в правящую коалицию, подготовила отрицательную резолюцию, но коллеги решили поддержать оппозицию и выступили за реализацию инфраструктурного проекта.
Вице-премьер и лидер движения «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо публично
Примечательно, что лидер правопопулистской партии в июле 2019 года был обвинён в связях с Россией. СМИ писали о том, что советники Сальвини посещали Москву для обсуждения получения финансовой поддержки. В последнем
Думаю, информация о том, что партия Сальвини финансировалась Россией, серьёзно не повлияет на его перспективы стать премьером. Все уже привыкли к тому, что есть «российский след», отношения Сальвини с Путиным в принципе хорошие. Если противники лидера «Лиги» не сумеют воспользоваться этим козырем, то российский фактор никак не отразится на шансах политика стать премьером, — сказала Арбатова.
У лидера «Лиги» довольно высокие шансы стать премьер-министром, если Ди Майо не удастся организовать свою кампанию, подчеркнула эксперт.
Ряд районов Италии не заинтересован в строительстве железной магистрали, что может стать серьёзным препятствием для «Лиги». Сальвини, конечно, набрал очки на собственной миграционной политике, которая отличается от политики Евросоюза, но в социальных вопросах у него есть определённые проблемы, — заключила политолог.