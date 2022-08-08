Италия будет производить газ из отходов Итальянская компания Maire Tecnimont начнет производить углерод и водород из производственных отходов

Фото: mairetecnimont.com

Итальянская компания Maire Tecnimont разрабатывает технологию добычи углерода и водорода путем переработки отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива, заявил исполнительный директор холдинга Алессандро Бернини. По его словам, которые приводит Bloomberg, это поможет снизить зависимость от российского голубого топлива. Он уточнил, что 10 таких заводов могли бы производить 10% газа внутри страны.

При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом, — сказал Бернини.

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