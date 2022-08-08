Берлин исключил запуск «Северного потока — 2» Правительство Германии исключило запуск «Северного потока — 2» и предупредило о дефиците газа

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Кабмин Германии исключает запуск трубопровода «Северный поток — 2», заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он отметил, что страну ждут тяжелые месяцы из-за сокращения поставок газа. По его словам, которые приводит ТАСС, власти приняли комплекс мер, чтобы минимизировать потери, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.

Я говорю: да, оно (правительство Германии. — NEWS.ru) исключает это. <...> Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом, — сказал Хебештрайт.

Накануне член парламентского комитета по энергетике и защите климата Германии Штеффен Котре выразил мнение, что избежать возможного энергокризиса позволит запуск «Северного потока — 2», а также продление срока эксплуатации АЭС. При этом он назвал российский газ самым практичным и доступным энергоресурсом.

Ранее глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что миллионы жителей Германии не смогут оплачивать расходы за отопление из-за роста цен на газ. Он призвал увеличить предел ежемесячного дохода семьи, при котором выплачивается жилищное пособие. Эта мера, по его мнению, позволит защитить еще большее количество немцев предстоящей зимой.