В Германии снова призвали запустить «Северный поток — 2» Немецкий депутат Котре предложил запустить «Северный поток — 2» из-за энергокризиса

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Член парламентского комитета по энергетике и защите климата Германии Штеффен Котре заявил, что начатый в ФРГ процесс перехода на альтернативную энергетику требует использования газа. По мнению политика, избежать возможный энергокризис позволит запуск газопровода «Северного потока — 2», а также продление срока эксплуатации АЭС. Он при этом назвал российский газ самым практичным и доступным энергоресурсом, пишет ТАСС.

Российский газ самый доступный, практичный и экологически чистый. На протяжении десятилетий он приносил пользу германской промышленности и потребителям. Другие варианты более сложные и дорогие, их реализация требует времени, — рассказал Котре.

Он призвал отменить санкции против России, запустить и принять в эксплуатацию «Северный поток — 2» и вернуться к атомной энергетике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Брюссель не является «боссом» Будапешта, а поэтому решения на уровне Евросоюза не будут приняты, если они не подходят Венгрии. Глава правительства добавил, что венгры — независимая и суверенная нация. Он напомнил, что Евросоюз представлен всеми европейскими странами, а Брюссель не является его центром. Премьер-министра неоднократно критиковали за отказ вводить эмбарго на поставки российской нефти. Политика обвиняли в том, что он якобы действует в интересах Москвы.