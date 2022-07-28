В Италии призвали Запад возобновить диалог с Россией La Stampa: экс-глава МВД Италии Сальвини призвал Запад возобновить диалог с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава МВД Италии, председатель правой политической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини призвал Запад возобновить диалог с Россией. По мнению политика коммуникация с РФ позволит решить конфликт на Украине и урегулировать кризис в Европе, пишет La Stampa. Сальвини считает, что контакт с Москвой необходим Брюсселю независимо от политической позиции лидеров ЕС по украинскому кризису. Министр отметил, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не навредят партнерству с демократическими странами Запада.

Мы (Италия. — NEWS.ru) гордимся тем, что являемся союзниками свободных демократических стран Запада. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от какой-либо другой воинственно-настроенной европейской страны независимо от того, я предпочитаю диалог и посредничество Италии (с Россией. — NEWS.ru), — заявил Сальвини

Кроме того, бывший министр назвал «нонсенсом» заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о связи итальянской оппозиций с Кремлем.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо решил выйти из правящей в стране партии «Движение пяти звезд», потому что между ним и другими членами есть значительные разногласия по ситуации на Украине. Свое заявление о выходе из движения министр сделал во время пресс-конференции, которая прошла в Риме.