Крушение истребителя F-18 на авиабазе в Испании попало на видео Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Истребитель F-18

В Испании на военной авиабазе в Сарагосе разбился истребитель F-18, сообщает в Twitter пресс-служба военно-воздушных сил страны. Причины произошедшего не называются. Как уточнили в ВВС, пилот самолета жив, ему удалось вовремя катапультироваться, позднее он был госпитализирован. О других пострадавших не сообщается. Момент крушения самолета попал на видео.

Этим утром произошла авария на авиабазе в Сарагосе с участием F-18. Пилот успешно катапультировался, и самолет упал в пределах периметра базы. Пилот разбившегося F-18 уже находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении ВВС Испании.

17 мая легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee потерпел крушение в поселке Усть-Кулом в Республике Коми. По данным СМИ, летательный аппарат задел провода при взлете. На борту самолета находилось два человека, оба выжили, пилот получил травмы.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США. По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.