Историк объяснил нелюбовь к геям в Восточной Европе

Традиционные ценности играют важную роль в идентичности населения Восточной Европы. Именно поэтому в странах этого региона высказываются против геев и лесбиянок. Об этом рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Офицеров-Бельский, слова которого приводит Lenta.ru.

По его мнению, в Восточной Европе полагают, что нынешние ценности ЕС не являются традиционными. Там хотят видеть Европу такой, какой она всегда была.

Они не желают обновлять его так жёстко и резко, как этого хотят ведущие державы ЕС, — отметил историк.

Ранее Офицеров-Бельский рассказал, что стратегия Евросоюза в борьбе с нетолерантной к ЛГБТ политикой стран восточной части блока — соблюдать осторожность, чтобы не навредить общеевропейской солидарности, но в результате ЕС планирует сделать ситуацию более управляемой. Он отметил, что в ЕС прекрасно понимают, что если сильно надавить на Венгрию и Польшу, то планы по интеграции всех остальных стран пошатнутся. Эти страны продолжают испытывать на прочность европейскую систему.