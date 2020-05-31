Европа

Испанский министр пообещала обеспечить безопасность туристов

13:01, 01 июня 2020 18
Фото: Eduardo Sanz/Global Look Press

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото пообещала, что страна будет безопасна для туристов, которых ожидают в июле.

По словам Марото, подготовка к приёму путешественников идёт полным ходом.

Одной из сильных сторон нашей страны будет безопасность. Дело не в том, чтобы быть первым, а в том, чтобы быть самым безопасным и иметь возможность гарантировать, что турист приедет насладиться уникальным опытом и что он вернётся здоровым, — сказала министр в интервью телеканалу Telecinco.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня в королевстве будет отменён обязательный 14-дневный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа. Решение было принято в ходе межведомственного совещания. Правительство надеется, что оно поможет восстановить туристическую отрасль, которая переживает кризис из-за пандемии коронавируса.

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