Испанский министр пообещала обеспечить безопасность туристов

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото пообещала, что страна будет безопасна для туристов, которых ожидают в июле.
По словам Марото, подготовка к приёму путешественников идёт полным ходом.
Одной из сильных сторон нашей страны будет безопасность. Дело не в том, чтобы быть первым, а в том, чтобы быть самым безопасным и иметь возможность гарантировать, что турист приедет насладиться уникальным опытом и что он вернётся здоровым, — сказала министр в интервью телеканалу Telecinco.
Как писал NEWS.ru, с 1 июня в королевстве будет отменён обязательный 14-дневный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа. Решение было принято в ходе межведомственного совещания. Правительство надеется, что оно поможет восстановить туристическую отрасль, которая переживает кризис из-за пандемии коронавируса.